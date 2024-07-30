К 650-летию Кирова будет открыт уникальный туристический маршрут

Министерством экономического развития России выделена субсидия Кировской области для разработки уникального туристического маршрута к 650-летию города Кирова.

Новый турмаршрут будет называться «Ворота русского севера», сообщает пресс-центр Правительства Кировской области

Предполагается, что он будет кольцевым (с началом и завершением в одной точке) и пройдет по исторической части вятской столицы, по местам, связанным с именами братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также по современным кварталам.

Маршрут «Ворота русского севера» станет первым в Кирове, оформленным по современным требованиям. На протяжении всего маршрута будет установлена навигация – световые блоки с описанием маршрута, его схема, QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте.

Новый туристический маршрут планируется открыть 22 сентября, в исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова.