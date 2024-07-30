В Ивановской области активно обновляют дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

Дома культуры Ивановской области капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура». Один из участников программы этого года – Мытский дом культуры Верхнеландеховского района. Ход ремонтных работ в учреждении во вторник, 30 июля, оценила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

В ДК уже завершены демонтажные работы, выполнен ремонт фундамента, работы по отмостке, произведена замена полов. В дальнейшем здесь приведут в порядок фасад, внутренние помещения, обновят систему отопления. На эти цели из федерального бюджета направлено 16 млн рублей. Дополнительно по проекту «Местный Дом культуры» приобретут музыкальное оборудование, одежду сцены и кресла для зрительного зала. Планируется, что обновленный Дом культуры откроет свои двери в ноябре.

Дом культуры села Мыт был построен в 1964 году, он обслуживает 19 населенных пунктов, в которых проживает 1170 человек. В Мытском доме культуры функционирует 10 клубных формирований, создано три клуба по интересам. Визитной карточкой дома культуры является народный хор имени А.К. Ермилова, который объединяет любителей народной песни разных возрастов от 18 до 80 лет. В 2024 году народный хор будет отмечать свое 100-летие.

В 2024 году в нацпроекте «Культура» участвуют семь сельских клубов, а всего с начала реализации проекта отремонтировали 38 учреждений, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

«Важно, чтобы эта работа в регионе продолжалась, и Дома культуры постепенно приводились в порядок, ведь для жителей села это не только способ проведения досуга, но и возможность сохранения традиций и истории родного края», – отметила спикер регионального парламента Марина Дмитриева.