В Ивановской области активно обновляют дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

30 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В Ивановской области активно обновляют дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

Дома культуры Ивановской области капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура». Один из участников программы этого года – Мытский дом культуры Верхнеландеховского района. Ход ремонтных работ в учреждении во вторник, 30 июля, оценила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В ДК уже завершены демонтажные работы, выполнен ремонт фундамента, работы по отмостке, произведена замена полов. В дальнейшем здесь приведут в порядок фасад, внутренние помещения, обновят систему отопления. На эти цели из федерального бюджета направлено 16 млн рублей. Дополнительно по проекту «Местный Дом культуры» приобретут музыкальное оборудование, одежду сцены и кресла для зрительного зала. Планируется, что обновленный Дом культуры откроет свои двери в ноябре.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Дом культуры села Мыт был построен в 1964 году, он обслуживает 19 населенных пунктов, в которых проживает 1170 человек. В Мытском доме культуры функционирует 10 клубных формирований, создано три клуба по интересам. Визитной карточкой дома культуры является народный хор имени А.К. Ермилова, который объединяет любителей народной песни разных возрастов от 18 до 80 лет. В 2024 году народный хор будет отмечать свое 100-летие.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В 2024 году в нацпроекте «Культура» участвуют семь сельских клубов, а всего с начала реализации проекта отремонтировали 38 учреждений, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«Важно, чтобы эта работа в регионе продолжалась, и Дома культуры постепенно приводились в порядок, ведь для жителей села это не только способ проведения досуга, но и возможность сохранения традиций и истории родного края», – отметила спикер регионального парламента Марина Дмитриева.

Теги: марина дмитриева, дом культуры, нацпроект культура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети