СМИ: Бывший главред "Коммерсанта" станет замминистра просвещения России

Гендиректор АО "Коммерсант" и бывший главный редактор газеты Владимир Желонкин покинет издательский дом в ближайшее время – он может занять пост заместителя министра просвещения России, пишут "Ведомости".

Сообщается, что назначение может произойти в августе, зона ответственности заместителя министра пока не определена.

Летом этого года стало известно, что на посту главреда "Коммерсанта" Желонкина сменит Михаил Лукин, который в последние годы работал в ТАСС и ВТБ, хотя является выходцем из "Коммерсанта".