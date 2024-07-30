Суд назначил блогеру Биллу еще 14 суток ареста

Блогеру Эдварду Биллу назначили еще 14 суток ареста после езды на самокате в форме гаишника и драки.

В этот раз его арестовали по статье "Организация массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка", сообщает Shot.

20 июля Билл был привлечен к административной ответственности в столичном суде за мелкое хулиганство. Он вместе с другом устроил пранк на Неглинной улице, в ходе которого Билл ходил в форме, похожей на полицейскую. В результате возник словесный конфликт, который перерос в массовую драку.