В Калининградской области предотвращен теракт

Злоумышленник готовил теракт по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Изъято самодельное взрывное устройство, предположительно, фугасного действия мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, 210 патронов калибра 7,62 мм.

В самом западном регионе России, Калининградской области, предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ задержали человека, которому вменили подготовку "акции" в здании администрации Черняховского округа.



