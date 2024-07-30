Украина решит вопрос с транзитом нефти, если Словакия задействует Соглашение об ассоциации

Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак агентству Reuters.

По его словам, Киев готов решать "возможные проблемные вопросы" и гарантирует бесперебойный транзит нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти. Также стало известно, что Венгрия, которая также пострадала от прекращения транзита, не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос.

В июле министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Также о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщала Венгрия.