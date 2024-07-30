В Тюменской области подросток втайне от родителей купил автомобиль

В Тюменской области подросток из села Ембаево Тюменского района втайне от родителей купил автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

15-летнего водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что ловят нарушителя полицейские не в первый раз.

Подросток сообщил, что сам купил машину, мама мальчика не знает, на какие деньги. Прав управления транспортом у водителя нет. Автомобиль задержан. Информация будет направлена в ПДН.