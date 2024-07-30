Бастрыкин поручил проанализировать отправку в зону СВО контрактников-уголовников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил "проанализировать практику применения законодательства" при освобождении от уголовной ответственности граждан, заключивших контракт на службу в зоне СВО.

"Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально", - заявил Бастрыкин на специальном совещании, посвященном этой теме. Участвовали ли в мероприятии представители Минобороны России – не сообщается.

В сообщении СКР говорится, что на совещании было отмечено: "лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине".