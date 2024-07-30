В больницах Волгоградской области остаются 12 пострадавших в результате схода с рельсов вагонов поезда

В стационарах больниц Волгоградской области остаются лечиться 12 человек (из них трое – дети), пострадавших в результате схода с рельсов поезда Казань – Адлер.

Восемь человек лечатся в больнице СМП № 25. В частности, в ее реаниации лежат доставленные вертолетами 54-летняя женщина и 44-летний мужчина. Шесть человек (женщины 20, 31, 43, 49 лет и мужчины 20 и 50 лет) лежат в отделениях нейрохирургии и травматологии.

Четырехлетний мальчик, 16-летняя девушка и 43-летняя женщина проходят лечение в отделении травматологии больницы скорой медицинской помощи № 7. Сюда же из Котельниковской ЦРБ перевезут пятилетнего ребенка. Пострадавший машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении, сообщает администрация Волгоградской области.

Напомним, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека. КамАЗ, из-за которого сошел с рельсов поезд, ехал на "красный".