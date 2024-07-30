Поезд из Нижневартовска задерживается из-за ЧП на железной дороге в Волгоградской области

Поезд №345 Нижневартовск – Адлер задерживается из-за ЧП на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения.

Напомним, в Волгоградской области сошли с рельсов несколько вагонов поезда Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, в 12.20 на 1 км автодороги Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда. В результате ДТП травмы получили 52 человека.