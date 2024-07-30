Пожарные спасли кошек и собак из горевшей квартиры в Первоуральске

На Среднем Урале во время пожара спасли кошек и собак.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в многоквартирном жилом доме в Первоуральске. На первом этаже в квартире на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. Еще до прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Прибывшие огнеборцы, проникнув в горящую квартиру, обнаружили внутри двух кошек и двух собак. Пожарные оперативно эвакуировали всех животных на свежий воздух.

После этого специалисты быстро ликвидировали возгорание. В тушении участвовали 9 сотрудников и 3 единицы техники.