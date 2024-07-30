Жительница Нижнего Тагила отсудила у строителей 70 тысяч рублей за оградительную ленту

Жительница Нижнего Тагила подала в суд на строительную компанию, разместившую оградительную ленту при ремонте тротуара на улице Садовой. Два года потребовалось, чтобы отсудить у компании 70 тыс. рублей за полученные травмы.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент произошел в мае 2022 года. По улице Садовой укладывались новые асфальт и плитка и менялись бордюры. Ольга не заметила оградительную ленту, протянутую практически у самой плитки, из-за чего запнулась и упала на строительные материалы. Приехавшая на место "скорая" диагностировала у нее только ушибы и ссадины, в связи с чем пострадавшая отказалась от госпитализации. Однако позднее все же обратилась в травмпункт.

Затем Ольга подала иск в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила к мэрии, а также ООО "ГранитСтрой", МУП "Тагилдорстрой" и ООО "Проект Урал" и потребовала возместить ей расходы в связи с причиненным вредом здоровья - 31 тыс. 247 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Ответчиком суд сделал последнего, обязав выплатить компенсацию в 20 тыс. рублей.

Результат не устроил обе стороны и те обратились в Свердловский областной суд, который изменил решение. Были учтены возраст Ольги и тот факт, что на поврежденном плече ранее делалась операция. В связи с этим сумму компенсации было решено увеличить до 70 тыс. рублей. Однако в части взыскания ущерба с ответчика отказано.