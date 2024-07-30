Госдума запретила трэш-стримы

Госдума запретила трэш-стримы и ввела за них наказание.

Законопроект дает определение о том, что такое трэш-стримы (хотя многие депутаты возмутились самим названием контента, но русифицированную альтернативу в итоге так и не придумали). По словам главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, трэш-стримы – это "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явно неуважение к обществу, содержащее изображение действий с признаками противоправных, в том числе – насильственных действий, распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

"Журналисты смогут продолжать свою работу, потому что работа журналиста обусловлена не низменными или хулиганскими побуждениями", - отметил Хинштейн.

Он добавил, что ко второму чтению законопроект был доработан: трэш-стримы будут блокироваться в досудебном порядке Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры.

Что касается административных и уголовных наказаний, то по ряду статей онлайн-трансляция будет считаться отягощающим основанием. Административные штрафы составят до 1 млн руб.