Приговоренный в Белоруссии к смерти немец попросил Лукашенко о помиловании

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудил дело гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к исключительной мере наказания, который обратился к президенту с прошением о помиловании. Лукашенко попросил "всех причастных" проинформировать его о деталях этого дела, чтобы он мог принять взвешенное решение. По закону, последнее слово в такой ситуации – за руководителем государства.

"Хочу, может, и посоветоваться, услышать ваше мнение. Вы – люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела. Насколько я знаю, суд вменил ему не только это правонарушение", - сказал Лукашенко, короткий ролик приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии telegram-канал "Пул первого".

Ранее МИД Германии сообщил, что суд в Белоруссии приговорил 30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера к расстрелу. Его осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, его обвиняли в подготовке теракта в составе организованной группы. Судебный процесс начался 6 июня, мужчина находился под стражей с ноября 2023 г.