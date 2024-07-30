СМИ: Стрелявший в Трампа больше года закупал материалы для бомбы

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа начал запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад, сообщает Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на ФБР пишет, что Томас Мэтью Крукс также совершал десятки покупок, связанных с оружием. Стрелок делал это онлайн, используя вымышленное имя. Он хранил все в доме, где жил вместе с родителями.

На 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, 13 июля было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Преступник открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления, в котором шла речь о незаконной миграции. Раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за ухо и присел за трибуну. Вскоре его окружили телохранители и увели в машину. Трамп был доставлен в больницу и обследован. В соцсетях сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови. После обследования и оказания помощи, Трамп был выписан из больницы.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний Томас Крукс из Пенсильвании. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было.