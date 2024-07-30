10 тысяч подписчиков и 20 сим-карт: Госдума ввела новые ограничения для россиян

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила ряд поправок, ужесточающих оборот сим-карт в России, а также вводящих требование для всех граждан с популярными страницами в соцсетях регистрироваться в Роскомнадзоре.

На заседании Госдумы автор поправки об обязательной регистрации, депутат Александр Хинштейн попробовал объяснить, как вообще поправка про блогеров попала в законопроект о сим-картах: "Мы не видим нарушения концепции законопроекта, поскольку это все звенья одной цепи – наведение порядка в информационной среде. Поправки не ужесточают деятельность наших граждан в соцсетях".

Также он не смог пояснить (как и представители Минцифры), почему выбрана такая цифра – 10 тыс. подписчиков (для обязательной регистрации), а не 5 тыс. или 15 тыс. "10 тыс. – на наш взгляд цифра экспертна", - сказал Хинштейн.

По поводу сим-карт для россиян (максимум 20) и мигрантов (максимум 10) тоже особой ясности нет. "Это очень спорный тезис – сколько сим-карт можно иметь мигранту. Сегодня много умных устройств с сим-картами", - сказал Хинштейн.

Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сказал: "Мы исходим из того, что не все мигранты являются нарушителями. Многие из них добропорядочные люди".

Депутат Олег Нилов возмутился тем, что ограничения слишком мягкие, хотя конкретной альтернативы не внес. Но при этом спросил у Хинштейна: "Вы будете нести персональную ответственность, если преступления мошенников останутся?".

"Нет ни одного закона, который бы решал все проблемы. Вы просто за все хорошее и против всего плохого, а сами не можете сказать, за что именно", - попытался отделаться от критика Хинштейн.