На Урале 8 подростков отправятся в СИЗО по обвинению в попытке терактов на РЖД

Подросткам, обвиняемым в попытках совершить теракты на железной дороге в Красноуральске и Первоуральске, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба МСУТ СКР.

"Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, а также ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что по версии следствия в июле 2024 года подростки, прибыв группой из пяти человек на территорию железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, устроили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. То же самое они пытались сделать через несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск.