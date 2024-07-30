Рентабельность гособоронзаказа составляет порядка 2% - Чемезов

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов пытался уйти от вопроса Владимира Путина о том, каков сейчас в выпуске компании процент гражданской продукции.

На встрече с президентом Чемезов заявил, что в компании не забывают про поручение главы государства об увеличении доли гражданской продукции, "работают над этим". Дальше Путин стал допытываться, какова же эта доля.

Путин: Сколько сейчас в среднем?

Чемезов: У нас сегодня, если в абсолютных цифрах, увеличился объем производства гражданской продукции на 5,5% и сегодня составляет почти триллион, точнее 993 миллиарда.

Путин: На 5,5% по сравнению с каким периодом?

Чемезов: С 2022 годом.

Путин: А в целом сколько сейчас?

Чемезов: В абсолютных цифрах 993 миллиарда.

Путин: Нет. Если за 100% все взять, сколько в процентном отношении гражданская продукция составляет?

Чемезов: К сожалению, в относительных цифрах мы упали. В 2022 году у нас было 44,5%, в 2023 году – 35%. Но, я еще раз повторяю, в абсолютных цифрах она увеличилась, а в относительных цифрах упала.

"Это говорит о том, что объем гособоронзаказа значительно, в разы вырос. Поэтому в процентном соотношении гражданская продукция упала", - добавил Чемезов.

При этом ранее от сообщил, что рентабельность гособоронзаказа, "к сожалению, не очень высокая, составляет порядка 2%". "И, кроме того, не все накладные расходы сегодня военная приемка принимает, поэтому вот этих двух процентов порой и не хватает, для того чтобы закрыть вообще все расходы, которые наши предприятия несут при выполнении гособоронзаказа", - сообщил глава "Ростеха".