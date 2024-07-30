Случаи лихорадки Западного Нила выявили в Рязанской области

Три случая лихорадки Западного Нила зарегистрировано в Рязанской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших проводится обработка прибрежных зон водоемов от комаров.

Ранее шесть случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане. У всех состояния различной степени тяжести.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом. Южные регионы России также считаются эндемичными по этой инфекции. Кроме того, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье в связи с потеплением климата.