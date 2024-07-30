Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев добивается смягчения наказания

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев добивается смягчения наказания, сообщает РБК Пермь.

Рассмотрение ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами назначено на 21 августа.

Напомним, в марте 2023 г. Телепнев получил четыре года "строгача" за дебош в баре. 30 апреля 2022 года, Александр Телепнев, отдыхая в баре "Наташа", устроил потасовку. Обвинение просило пять лет лишения свободы, с учетом "рецидива" – в 2018 г. Телепнев вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, избил музыканта DJ Smash (Андрей Ширман) в пермском ночном клубе. Тогда Телепнев и Ванкевич получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за причинение вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений.

Впоследствии, как сообщало Накануне.RU, суд заменил ему колонию строгого режима на колонию-поселение.