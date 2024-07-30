В Ярославской области полки супермаркетов опустели из-за отъезда мигрантов из России

Крупнейший российский ритейлер X5 Group испытывает нехватку рабочей силы в распределительном центре в Ярославской области, одной из причин стал отъезд рабочих-мигрантов из России, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в соцсетях и местных СМИ ранее появились фотографии из Ярославля и Рыбинска с пустыми полками в "Пятерочках". Клиенты жаловались в том числе на отсутствие в продаже воды.

Ритейлер заверил, что привлекает дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов, чтобы обеспечить магазины товарами: "Ожидаем улучшения ситуации в ближайшее время".