В Екатеринбурге вновь искали мигрантов, не вставших на воинский учет

В Екатеринбурге прошел очередной рейд по постановке на воинский учет мигрантов, недавно получивших гражданство России.

Как сообщил Накануне.RU представитель пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО, рейд проводился сегодня, 30 июля, сотрудниками 58 военного следственного отдела СК РФ (Екатеринбург) совместно с представителями военной полиции и военного комиссариата Свердловской области. Они искали тех, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет.

Был проведен выезд в ряд организаций и торговых точек Кировского района, в ходе которого удалось выявить 12 таких граждан. Их тут же сопроводили в ближайший военкомат для постановки на воинский учет и оформления необходимых документов. В ведомстве отметили, что проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться.

Напомним, в начале апреля в Екатеринбурге военные уже устраивали масштабный рейд по вручению повесток мигрантам.

Недавно стало известно, что Госдума хочет усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.