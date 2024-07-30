В Карелии найдено тело жертвы размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале

В Карелии в районе посёлка Кочкома, в 11 км от места размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала, обнаружено тело погибшего.

Сотрудники МЧС доставили тело мужчины на берег. На месте работают следователи. Водолазы обследуют заводи для возможного обнаружения пропавших, сообщает управление МЧС по Карелии.

Напомним, размыв временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов.