На ремонт студенческих общежитий нужно в шесть раз больше денег, чем выделяет бюджет

Объемы капитального ремонта общежитий недостаточны для обеспечения благоустроенным жильем студентов, потребность в средствах более чем в шесть раз превышает бюджетные ассигнования, сообщил аудитор Счетной палаты России Алексей Каульбарс, комментируя работу Минобрнауки в Госдуме.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что в стране 3 тыс. общежитий на 774 тыс. студентов, две трети такого жилья было построено более 50 лет назад. И хотя до 2030 года планируется комплексно отремонтировать 800 общежитий, этого явно недостаточно.

В Минобрнауки заявили, что "никакого деления студентов на тех, кто имеет право претендовать на жилье в общежитии, и кто не имеет" не будет.

"Вузы не могут устанавливать плату за проживание, покрывающую обслуживание жилья. Обслуживание жилья и ремонт обходятся дороже. И эту "дыру" надо компенсировать. Мы предлагаем, чтобы в нормативе стоимости обучения были предусмотрены проживание и ремонт общежитий", - сказал Фальков в Госдуме.

"Второе предложение: дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим статусом – для аренды жилья, а не общежития. Стоимость будет на уровне или дешевле чем арендное жилье", - считает министр.