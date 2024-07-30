Международная ассоциация дружбы сообщила, почему хочет отложить Игры дружбы в Екатеринбурге и Москве

Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила за перенос Всемирных игр дружбы, которые должны были пройти в Екатеринбурге и Москве. Соревнования следует отложить до следующего года из-за состояния атлетов, заявили в пресс-службе IFA.

"Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года. Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных Игр Дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих", - пояснили в ассоциации.

Там добавили, что предложить перенести Игры было решено после консультации с рядом спортсменов и международных спортивных федераций. Если правительство РФ все же согласует перенос, Оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира. Письмо с соответствующим предложением уже направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов.

Напомним, что Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года, однако в июне стало известно о возможном переносе соревнований. В середине июля новости о переносе на 2025 год подтвердил и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.