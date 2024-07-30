В Кремле считают, что оппозиция Венесуэлы должна признать поражение

В Кремле отреагировали на начавшиеся в Венесуэле протесты оппозиции, в которые переросли президентские выборы.

"Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителей этих выборов", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, очень важно, чтобы "попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы" не подогревались третьими странами, и чтобы Венесуэла оставалась свободной от внешнего вмешательства.

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот".