Посольство Франции в РФ не подтвердило информацию о начале строительства укреплений

Посольство Франции в Москве опровергло сообщения о начале строительства оборонительных укреплений на территории диппредставительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе дипмиссии, в летний период посольство проводит работы по ремонту крыши.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены мешки с песком на крыше здания посольства. Некоторые пользователи заявили о строительстве оборонительных укреплений.

В марте сообщалось, что в посольство Франции в Москве доставили конверт с неизвестным порошком. Ранее сотрудники посольства получали посылку с костями.