Финансирование гражданских научных исследований в России снижается – Счетная палата

В нацпроекте "Наука и университеты" за исключением проекта "Кампусы" отсутствует региональная составляющая, сообщил аудитор Счетной палаты России Алексей Каульбарс, комментируя в Госдуме работу Минобрнауки за последний год.

В Счетной палате считают, что в целом нацпроект реализуется успешно, правда, "в проект вносится много изменений в части финансирования, целевых показателей и сроки реализации переносятся вправо".

"Пока прорывных эффектов от обновления инфраструктуры нет. А недостаточное развитие инфраструктуры сдерживает конкурентоспособность российской науки и высшего образования", - отметил аудитор.

Он добавил, что "происходит снижение финансирования гражданских НИОКРов", а также в текущей ситуации "сомнительно достижение цели по иностранным студентам до 500 тыс. человек к 2030 году".