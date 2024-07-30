В Югре сотрудница УФСИН за взятку освободила преступника

В Югре задержана инспектор одного из филиалов ФКУ уголовно-исправительной инспекции УФСИН России по ХМАО-Югре. Об этом сообщает "Муксун" со ссылкой на РУФСБ по Тюменской области.

Сообщается, что она вписала осужденному ложные данные об исполнении наказания. Приговор суда исполнен не был, но преступник оказался освобожденным, а сотрудница смогла на этом заработать.

Теперь в СУ СКР по ХМАО-Югре расследуют дело сотрудницы, которой вменили часть 2 статьи 292 УК РФ. Статья предусматривает наказание за подлог, который привел к нарушению охраняемых законом интересов государства. Фигурантке дела грозит до четырех лет тюрьмы. Однако сейчас также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности женщины.