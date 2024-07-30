В Свердловский облсуд поступило дело об истязании и убийстве маленького Далера

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело об истязании и убийстве 5-летнего Далера Бобиева. На скамье подсудимых оказались двое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, опекунша Далера – Вероника Наумова – обвиняется в 62 преступлениях. По версии следствия, речь идет о 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также Наумову обвиняют в истязании, убийстве малолетнего и мошенничестве при получении выплат.

Второй фигурант – племянник опекунши Даниил Егольников – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Уголовное дело находится у судьи Александра Ладина. Дата и время начала судебного разбирательства станут известны позже.

Напомним, в июне 2023 года Вероника Наумова, опекавшая 5-летнего Далера Бобиева, объявила его в розыск. В поисках принимали участие сотни екатеринбуржцев. В дальнейшем останки мальчика были обнаружены в гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью несколько месяцев назад. В дальнейшем опекуншу задержали.

Недавно в прокуратуре Свердловской области рассказали хронологию истязаний и убийства Далера.