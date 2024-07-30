Жители Сысерти в третий раз заявились на референдум по строительству мусорного полигона

Жители Сысертского района в третий раз подали в районную территориальную избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Речь идет о рассмотрении вопроса строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", который, по мнению уральцев, будет не более чем обычным мусорным полигоном.

"Сегодня в третий раз мы сдали документы для регистрации референдума. Надеемся, в этот раз это будет все-таки наш третий победный раз. Надеюсь на понимание, что в этот раз у нас все пройдет благополучно", - заявила одна из членов инициативной группы.

Она также добавила, что вместе с документами было подано обращение. В нем активисты просят в этот раз связаться сначала с ними в случае обнаружения ошибок в документах, прежде чем выносить отказ.

Комплекс "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд рублей может стать крупнейшим в УрФО. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Тогда активисты и решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении, из-за чего они обратились в суд. Уже в июне, правосудие встало на сторону местных жителей, а Сысертскую районную ТИК обязали повторно рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума.

Однако в этом месяце суд отказал в регистрации инициативной группы. Еще тогда активисты заявили, что продолжат борьбу.