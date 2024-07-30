30 Июля 2024
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Общество Республика Карелия
Фото: Накануне.RU

На четыре метра снизился уровень между шлюзами Беломорканала

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что снизился уровень воды между шлюзами Беломоро-Балтийского канала. По данным на 8.00, снижение составило более 4 м (до 72,39 м в Балтийской системе высот).

"Угрозы затопления нет. Тем не менее, наши службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии. Продолжаются поиски пропавших. В Сегежской ЦРБ находятся трое пострадавших, включая одного ребенка. Остальные выписаны. В пункте временного размещения, который мы развернули в школе в Надвоицах, необходимости уже нет. Семья из Мурманска уехала домой", - написал глава республики в своем telegram-канале.

К работе приступили волонтеры, которых власти обеспечили горячим питанием и техникой. Совместно с сотрудниками МЧС они расчистят территорию от мусора в поселке Шавань.

Напомним, размыв временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов.

Теги: Беломорканал,


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