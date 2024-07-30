NYT: Украина не сможет использовать больше 10 истребителей F-16 в 2024 году

Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов, сообщает издание The New York Times.

Ожидается, что в 2024 году США, Нидерланды и Дания подготовят около 20 пилотов. Издание уточняет, что за одним истребителем обычно закреплено два летчика.Таким образом, ВСУ смогут использовать в лучшем случае десять F-16.

Кроме того, украинское командование ожидает усиления российских ударов по аэродромам после прибытия самолетов. Поэтому определенное количество самолетов останется на защищенных авиабазах за пределами страны.

Ранее британская газеты Telegraph сообщила, что российские удары по военной инфраструктуре Украины могут привести к полному уничтожению авиации ВСУ. По словам военного обозревателя, российская армия ярко продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те поступят на Украину. До этого Минбороны России отчиталось о поражении украинских военных аэродромов.