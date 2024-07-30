В Екатеринбурге нашелся пропавший 10-летний мальчик

В Екатеринбурге нашелся пропавший мальчик, катавшийся на черном велосипеде.

Напомним, разыскивался 10-летний Андрей Г. В этот понедельник, 29 июля, ребенок ушел гулять в районе садового товарищества "Мечта" и исчез. До сегодняшнего дня его местонахождение оставалось неизвестным. Сообщалось, что пропавший мальчик был на велосипеде BMX черного цвета.

В итоге сегодня ребенка удалось найти, сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области.

"Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске", - говорится в сообщении волонтеров.

Где Андрей был все это время, не уточняется.