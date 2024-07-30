В Перми задержан генеральный директор "Бюро судебных экспертиз и независимой оценки"

В Перми задержан генеральный директор "Бюро судебных экспертиз и независимой оценки". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, его обвиняют в совершении коммерческого подкупа.

Уголовное дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По данным следствия, 24 июля 2024 года злоумышленник, находясь в салоне автомобиля, получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, незаконное вознаграждение в сумме 4 млн руб., часть из которых – муляжи, имитирующие денежные банкноты. Вознаграждение полагалось за обеспечение изготовления в интересах общества заключений судебных экспертиз по объекту строительства. Производство указанных экспертиз назначено при рассмотрении арбитражного дела, в котором мужчина, передавший вознаграждение, представлял интересы общества в качестве истца.

После получения незаконного вознаграждения преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление сбор и закрепление доказательственной базы.