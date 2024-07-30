30 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Триатлон на Олимпиаде может превратиться в дуатлон из-за грязной воды в Сене

Мужские соревнования по триатлону на парижской Олимпиаде перенесены как минимум на один день из-за высокого уровня загрязнения воды в Сене, где планировалось проводить водную часть турнира, говорится в заявлении Международной федерации триатлона. В организации отметили, что это наносит репутационный удар по организаторам и заставляет спортсменов находиться в неопределенности.

Пока что мужской турнир перенесен на среду, 31 июля. Но старт будет только после женских соревнований, которые ранее были запланированы на этот день.

Организаторы ранее заявляли, что уверены в том, что качество воды улучшится к моменту гонки после того, как проливные дожди в прошлую пятницу и субботу загрязнили реку.

Если к утру среды уровень бактерий останется слишком высоким, то мужские и женские забеги, скорее всего, будут перенесены на пятницу — резервный день, отведенный для этих мероприятий.

Если к пятнице качество воды все еще будет недостаточно хорошим, плавательный этап будет отменен, и спортсмены вместо этого будут соревноваться в дуатлоне. Для смешанной триатлонной эстафеты 5 августа резервный день — 6 августа.

Теги: триатлон, олимпиада, сена


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