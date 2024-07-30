Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков не стал обжаловать свой арест.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 30 июля 2024 года",- сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Серебряков, задержанный в Турции, был доставлен в Россию. Его передали следователям СКР. Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Мужчина частично признал вину.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.