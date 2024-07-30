В Свердловской области ввели новые ограничения для курильщиков

В Свердловской области ввели дополнительные ограничения на курение в общественных местах.

С идеей подготовки такого законопроекта выступил молодежный парламент региона. Предлагалось установить, что запрещается курение табака и потребление никотиносодержащей продукции:

на расположенных вне территории автовокзала остановочных пунктах движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;

в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

на парковках общего пользования на открытом воздухе;

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, нестационарные торговые объекты;

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов помещения, занятые органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории региона.

Как заявил сегодня на заседании областного парламента заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Серебренников, законопроект был рассмотрен на комитете по соцполитике и комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике.

"На данный законопроект получены все положительные заключения. Честно хочу сказать, что я уже четвертый день не курю, и, видимо, больше не буду", - признался Серебренников.

В итоге сначала законопроект был принят в первом чтении: 43 депутата проголосовали "за", один – "против", один воздержался, а еще один не голосовал. Потом депутаты проголосовали за постановление в целом: на этот раз 44 были "за", один – "против", один – не голосовал.

Ко второму и третьему чтению дополнений и поправок не поступило. В результате большинство проголосовало "за".

"Закон принят", - подвела итог голосования спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.