Житель Омска наказан за лжеминирование в России и Белоруссии

20-летний житель Омска наказан за лжеминирования в 37 регионах России и различных городах Белоруссии.

В марте – мае 2021 г. парень, используя ноутбук и мобильный телефон, более 200 раз сделал массовую рассылку заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах. Адресатами стали органы власти и объекты социальной инфраструктуры 37 регионов России. Кроме того, в мае 2021 г. он же сделал схожую рассылку, только уже по адресам органов власти Белоруссии (количество не названо).

В 2023 г. Советский райсуд Омска наказал злоумышленника двумя с половиной годами колонии общего режима. 29 июля 2024 г. тот же суд наказал лжеминера тремя месяцами лишения свободы за "зарубежные" преступления. По совокупности приговоров омич получил два года девять месяцев колонии общего режима, сообщает управление СКР по Омской области.