Избран новый глава Тобольска

Главой Тобольска стал замглавы Тюмени Петр Вагин, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Его выбрали депутаты на заседании Тобольской городской думы. Соперниками Вагина в борьбе за пост мэра были действующий участник СВО Анатолий Климов - на заседании он присутствовать не смог, так как находился в зоне боевых действий. Также в конкурсе участвовали директор департамента городского хозяйства Тобольска Евгений Курач и Ренат Мухаметшин. Последний, по данным местных СМИ, предложил устроить городской пляж на карьере, а под Тобольском построить казино.

На заседании Тобольской городской думы VII созыва присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, представители общественности, известные политики, почетные и заслуженные граждане города.

Напомним, пост главы Тобольска стал вакантным после того, как переизбранный в конце мая мэр Максим Афанасьев возглавил Тюмень. На этой должности он сменил Руслана Кухарука, повышенного до и.о. главы Югры. Сам Петр Вагин временно исполнял обязанности мэра Тюмени после отставки Руслана Кухарука. Курировал департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка.

25 лет работал в полиции. В мае 2015 года Петр Вагин стал начальником УМВД России по Тюмени. В 2019 году его назначили заместителем министра внутренних дел — начальником полиции Северной Осетии-Алании, имеет звание полковника. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". Женат, воспитывает двоих детей.