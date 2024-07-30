В Москве каршеринговый автомобиль не дал мигрантам похитить мужчину

На севере Москвы трое молодых людей, уроженцев южных республик, попытались похитить 25-летнего мужчину с целью вымогательства у него денег.

Попытка похищения попала в объектив камеры наблюдения на подъезде дома по улице Ангарской, где и произошел инцидент. На кадрах видно, как трое юношей хватают за руки и ноги мужчину, вышедшего из подъезда, и волокут его к машине, а потом запихивают на заднее сидение седана. Там же видно, что машина каршеринговая.

Также на кадрах с камеры видно, что похитители не скрывают своих лиц, а за время нападения мимо проходит множество людей и никто не вмешивается, максимум – смотрят с интересом на происходящее. По данным столичной прокуратуры, похитители потребовали у мужчины выкуп в 300 тыс. руб.

"В пути следования аренда авто была заблокирована, преступные действия пресечены правоохранителями, а мужчина был освобожден", - сообщили в прокуратуре.

На молодых людей завели уголовные дела по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство).