Расходы свердловского бюджета на 2024 год увеличились на 34 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

"Речь идет о том, чтобы увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2024 год на 2 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год предлагается увеличить на 34 млрд рублей", - пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Большую часть суммы – более 16 млрд рублей – планируется направить на рост зарплат работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, физкультуры и спорта, а также других категорий бюджетников.

В июне сообщалось, что Свердловская область вошла в десятку российских регионов с самым большим госдолгом. Средний Урал занял шестое место в стране.