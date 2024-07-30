30 Июля 2024
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Происшествия Амурская область
Фото: Накануне.RU

Экс-мэр Тынды получила срок по трем статьям УК

Тындинский районный суд наказал экс-главу Тынды Марину Михайлову за злоупотребление полномочиями, невыплату пенсий и невыполнение решения суда.

В июле 2021 г. мэр Тынды Михайлова договорилась со строительной компанией о капремонте улицы Красная Пресня. Цена контракта составляла 132 млн. руб. Ремонт надо было закончить до августа 2024 г., а мэрия поэтапно должна была поэтапно платить за него. Между тем, в декабре 2021 г. Михайлова решила перевести подрядчику сразу всю сумму по контракту. Это случилось на фоне того, что ремонт организация не делала, а стройматериалы, указанные в актах приема-передачи, отсутствовали. В августе 2022 г. контракт был расторгнут, работы по нему выполнены не были. По этому эпизоду соучастником проходил бывший заместитель мэра Тынды Владимир Плюхин.

Михайлова получила шесть лет колонии общего режима. Она также должна выплатить штраф в 640 тыс. руб. Суд также взыскал с чиновницы в пользу трех потерпевших 4,17 млн. руб. в качестве компенсации материального вреда. Плюхин получил четыре года пять месяцев лишения свободы условно с таким же по длительности испытательным сроком, сообщает пресс-служба судов Амурской области.

Теги: Тындинский районный суд, Марина Михайлова, суд, приговор


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