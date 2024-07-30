Суд оставил без движения иск к "Ингосстраху" от пострадавших при теракте в "Крокусе"

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших в теракте в "Крокус Сити Холле" к компании "Ингосстрах". Соответствующая информация появилась на сайте суда.

"Текущее состояние дела: оставлено без движения" - указано на сайте.

Иск к страховой компании подали 23 июля люди, находившиеся с "Крокус сити холле" в момент нападения террористов, а также родственники погибших в результате атаки. Они просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".