В московском метро переименуют станцию "Коммунарка"

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение переименовать одну из станций старейшей линии столичного метро – Сокольнической. Сейчас станция называется "Коммунарка", а станет – "Новомосковская". Сначала на указателях будут указывать и старое, и новое название, но позже "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации первой линии.

В департаменте транспорта столичной мэрии объяснили, зачем это нужно: "Название "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. Станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах".

Всего будет заменено более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская".