В Венесуэле начались беспорядки после президентских выборов: задержаны 15 человек

В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков за попытки дестабилизации ситуации в стране после выборов президента. У них изъяты бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие, передает ТАСС.

Как сообщил генпрокурор республики Тарек Сааб, некоторые из задержанных "совершили акты вандализма и поджог штаб-квартиры правящей Единой социалистической партии Венесуэлы с собравшимися там людьми".

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе.

Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот".

Власти Венесуэлы сообщило об отзыве дипломатов из семи латиноамериканских стран, которые отказались признать легитимность избранного президента Мадуро. Среди них Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика и Уругвай.