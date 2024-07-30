Углеродная отчетность ТМК соответствует национальным критериям

Трубной металлургической компанией (ТМК) проведена добровольная верификация отчетности об объемах выбросов парниковых газов. Пилотной площадкой для этих целей стал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ).

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Как сообщает пресс-служба ТМК, независимыми экспертами была проверена и подтверждена достоверность исходных данных и корректность самостоятельных расчетов предприятия, которые каждый год проводятся по национальной методике.

Положительное заключение по итогам выездного аудита выдал аккредитованный орган по верификации углеродной отчетности "Центр лабораторного анализа и технических измерений". В рамках процесса оценки, который продолжался 2,5 месяца, эксперты посетили производственные объекты ПНТЗ, подробно изучили технологические процессы, влияющие на выбросы парниковых газов, провели экспертизу технической, нормативной и технологической документации, а также проинтервьюировали сотрудников предприятия. Представители центра оценили объективность проводимой на ПНТЗ инвентаризации и достоверность качественных и количественных показателей выбросов парниковых газов.

Согласно заключению верификатора, предприятие корректно подходит к сбору исходных данных и точно применяет методологию расчета. Достижение такого результата стало возможным благодаря системному подходу к созданию и совершенствованию системы управления выбросами парниковых газов в ТМК.