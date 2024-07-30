КамАЗ, из-за которого сошел с рельсов поезд Казань – Адлер, ехал на "красный"

В полиции привели важную деталь аварии, в результате которой в Волгоградской области сошли с рельсов несколько вагонов поезда Казань – Адлер.

"По предварительной информации, в 12.20 на 1 км автодороги Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда. В результате ДТП травмы получили 52 человека", - сообщает управление МВД по Волгоградской области.

Напомним, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.