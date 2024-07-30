Ветеран СВО из Тюмени завоевал три медали на всероссийских соревнованиях в Самаре

Ветеран Специальной военной операции (СВО) из Тюмени завоевал три медали на всероссийских соревнованиях в Самаре, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В соревнованиях по спортивному метанию ножа участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Олег Мулгачев представлял не только Тюменскую область, но и Уральский федеральный округ.

В Тюмень ветеран СВО привез награды по всем трем дистанциям: золото (дистанция в четыре метра), серебро (дистанция в три метра); серебро (дистанция в пять метров).

"Благодарен за то, что людям с инвалидностью дают возможность проявить себя. Да, мы уже показали себя на СВО, но жизнь продолжается", - прокомментировал ветеран СВО Олег Мулгачев

Сейчас молодой человек пробует себя в разных видах спорта: теннисе на колясках, плавании, дайвинге, стрельбе из спортивного лука. Также планирует освоить следж-хоккей – когда спортсмены играют на санях.

Привлечением ветеранов СВО к спорту в Тюменской области активно занимается региональный фонд "Защитники Отечества". Скоро представители фонда будут формировать сборные по разным видам спорта для участия в следующих соревнованиях.