При поддержке региональных властей сельхозпредприятия Новосибирской области обеспечивают продовольственную безопасность

Более 300 млн штук яиц и тысяча тонн мяса птицы в год – производители, реализуя проект реконструкции «Птицефабрика Чикская», не снижают объёмов производства. Это один из ключевых моментов реализации, подчеркнул глава Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что 19 июля проект был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе. Сегодня Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке птицефабрики и обсудил с инвестором ход строительных работ на объекте.

«Сегодня мы убедились, что это не какие-то планы и ожидания, а уже воплощающийся в «железо» и в конкретные экономические, производственные показатели проект. Птицефабрика получает второе рождение: новые корпуса, новое оборудование. Что очень приятно, оно полностью российское. От болтика до компьютера все сделано в России», — отметил Андрей Травников.

Цели и задачи проекта, доложил директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль, — оптимизация затрат и повышение рентабельности производства за счёт снижения себестоимости яйца; автоматизация производства и минимизация влияния на производственный процесс человеческого фактора; повышение конкурентоспособности продукции предприятия. Запланирована поэтапная реконструкция предприятия без остановки основного процесса производства и снижения объёмов производимой продукции. Период реконструкции – 2023-2030 гг. Годовые объёмы продукции сохраняются на уровне: 300-320 млн шт. яиц, около 1000 тонн мяса птицы, до 100 тонн яичного порошка.

В 2023 году была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 16 мВт. В апреле-мае 2024 г. «заселены» первые два корпуса для содержания ремонтного молодняка. Вместимость одного такого корпуса – 75 тыс. голов. В июле 2024 г. введён в эксплуатацию ещё один корпус для содержания молодняка, а также корпус для содержания кур-несушек. В 2024 году начата проектная работа по новому яйцескладу, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2025 год.

До конца года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного. Инвестиционная стоимость проекта – 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Добавим, что на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах.

Основные производители мяса птицы — АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Птицефабрики по производству яйца — АО п/ф Чикская», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ЗАО п/ф «Посевнинская», ЗАО п/ф «Каргатская».

Самообеспеченность региона пищевым яйцом в 2023 году достигла 126,4 процента. В целом Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

Сельскохозяйственные предприятия по разведению птицы получают поддержку в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона.